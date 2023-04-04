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Medya Bir sen eksiktin Orhan Bursalı! Verdiği şu "fetva(!)"ya bakın
Medya

Bir sen eksiktin Orhan Bursalı! Verdiği şu "fetva(!)"ya bakın

Yeniakit Publisher
2023-04-04 21:19:00 -
Bir sen eksiktin Orhan Bursalı! Verdiği şu "fetva(!)"ya bakın

Cumhuriyet gazetesinin daha "Kur'an-ı Kerim" yazmasını bilmeyen yazarı Orhan Bursalı da din âlimliğine soyundu.

Cumhuriyet gazetesinin daha "Kur'an-ı Kerim" yazmasını bilmeyen yazarı Orhan Bursalı da din âlimliğine soyundu. 

Seccadenin "dinî bakımdan zerre değeri olmayan bir örtü olduğunu" iddia eden Bursalı, AK Parti Hükümeti'ne çirkin iftiralarda bulunduğu yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Cumhurbaşkanı, “Bunlar seccadeye ayaklarını basarlar çünkü emirleri Pensilvanya’dan alıyorlar” gibi, birbiriyle bağlantısız cümleler kurmak zorunda kalıyorsa hazin bir durum var demektir. Sanki Kuranıkerim var orada!

Dini bakımdan zerre değeri olmayan bir örtüye kutsallık atfederek siyasal suçlamalara yönelmek, bu ülkede din istismarının ve din hurafelerinin hangi kertelere geldiğinin-getirildiğinin göstergesi olabilir ancak.
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Halkın cehaletle başını beynini bağla, sonra böyle zırvalıklardan siyasal oy devşirmeye çalış.

Cehalet denizinde yüzen bir ülke ve toplum oluşturarak bu ülkenin ve milletin saygınlığını, servetini, hazinesini, varını yoğunu yağmalamanın en iyi yoludur.

Atatürk ve Cumhuriyet ile en büyük kavgaları burada düğümleniyor. Cumhuriyet, aklı vicdanı hür bir nesil yaratmaya soyunmuştu.

Bunlar ise aklı bağlı, vicdanı siyasal ideolojik kelepçelere vurulmuş bir nesil ve toplum peşinde koşturup duruyorlar.

Cehalete oynamak

İktidar sahipleri, cehalete oynayarak Cumhuriyetten, Atatürk ve arkadaşlarından, Cumhuriyetin kuruluş ilke ve değerlerinden en büyük intikamı alacaklarını biliyorlar.

Aydınlanma, aklı kullanmak, en büyük ideolojik düşmanlarıdır. İskilipli ve diğerlerini el üzerinde tutmalarının nedeni bu. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

Zemheri

Turkiye'de siyaset ayaklar altinda artik...bu kadar dusuk bir seviyeye indigini hic gormemistim neyin muhabbeti bu akil almiyor ..onbinlerce insan hayatini kaybetti milyonlarca hayat yikildi ulkenin en onemli uretim yerlerinden biri yerle yeksan ve yapilan tartisma ve muhabbetin duzeyi ...

Bir kul

V bilende bilmeyende alim oldu eğriyi savunmak için
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