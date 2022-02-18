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Gündem Bir sen eksiktin! Fazıl Say Tarkan'ı gazladı
Gündem

Bir sen eksiktin! Fazıl Say Tarkan'ı gazladı

'Piyanistim' diye ortalıkta gezinen Fazı Say, muhalefet için şarkı yapan Tarkan'ı sahiplenmekle yetinmedi ve gazlamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 16:54:00 -
Bir sen eksiktin! Fazıl Say Tarkan'ı gazladı

Tarkan, muhalefet için yaptığı "Geççek" isimli seçim şarkısını yayınladı.

AK Parti iktidarını hedef alan şarkıya "Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının "ünlü" diye pohpohladığı sözde piyanist Fazıl Say, Tarkan'ı sahiplendi.

'Piyanistim' diye ortalıkta gezinen Fazı Say, bununla da yetinmeyip bir dönem medyada eşcinsel olduğu iddia edilen Tarkan’ı "bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek. Pop müziğin Megastarı, ülkesine, halkına sahip çıkan sözleri sağolsun içinden geldiğince dökmüş" sözleriyle gazladı.

İşte Fazıl Say'ın Twitter'dan yaptığı o açıklama:

Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek. Pop müziğin Megastarı, ülkesine, halkına sahip çıkan sözleri sağolsun içinden geldiğince dökmüş.

Milyonlarca genç insanımıza bu ülkede güzel ve umut dolu bir gelecek hazırlamalıyız. Devam.

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