Bir Selahattin Demirtaş’a bir Meral Akşener’e! Hayırlı işler ataol Behramoğlu

Tele1 televizyonunda konuşan sözde şair Ataol Behramoğlu cezaevlerinde “fikir suçlularının” yattığını iddia etti. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Türkiye için şans olduğunu ileri sürdü, Osman Kavala’nın daneden cezaevinde yattığını sordu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e güzellemeler yapan Behramoğlu, Akşener için “Bir yurtsever olarak ülkemin iyiliği için mücadele eden herkesin yanındayım.” dedi.

‘Sömürge ülkenin aydını’

“İlk defa kendimi sömürge ülke aydını hissediyorum” diyerek söze başlayan Behramoğlu sözlerine şöyle devam etti: “1960’lı yıllardan beri Türkiye’de iyilik için, demokrasi için, özgürlük için mücadele ettik. Ama ben bu ülkenin tarihinde hiçbir zaman kendimi bir sömürge ülkenin aydını gibi hissetmedim. Bağımsız büyük bir ülkenin aydını olduğumu düşündüm. Bugün maalesef öyle düşünemiyorum. Eğer bir ülkenin parası en yakınımızdaki Gürcistan’ın parasının 20 kat dibindeyse, Bulgaristan’ın 15 kat dibinde ise bu ülkeyi yönetenlerin utanması lazım. Ben onun büyük üzüntüsünü hissediyorum. Yurt dışına gittiğimizde Türk parasının sıfırlanmış olmasının acısını duyduğum gibi, yurt dışından ülkemize gelenlerin Türkiye pazarlarını yağmalamasından da utanç duyuyorum. Sanki biz bir sömürge ülkenin yurttaşıyız yani.”

Demirtaş ve Kavala’ya destek

Cezaevlerinde fikir suçlularının yattığını iddia eden Behramoğlu bu konuda şunları savundu: “40 yıl önce 1982 yılında Maltepe Askeri Cezaevinde 10 ay kaldım. Bir saniyesi bile haksız olarak elinden alınırsa yaşamdan koparılmış büyük canlı bir parçadır. Bunu yaşadım ben. Şu an cezaevlerinde 300 bin kişi var. Adalet Bakanı söyledi. Şu anda kaç tane düşünce suçlusu var acaba çok merak ediyorum. Eline silah almadığı halde örgüt mensubu filan diyerek sayısız insan var cezaevinde. Ve yurtsever generaller var içeride. Benim yakın dostum arkadaşım Çetin Doğan içeride. Selahattin Demirtaş ile bir kere bile karşılaşmadım. Bence Türkiye için bir şanstır. Niye cezaevinde? Kavala’ya yapılan işkencenin sonu ne zaman gelecek? Bu cezaları isteyen hakimler, savcılar hakikaten aynaya nasıl bakıyorlar? Ben merak ediyorum. Cezaevlerinde düşüncelerinden ötürü yatan herkesi -ayrım da yapmaksızın- buradan hepsini selamlıyorum. Bu zulmün bu ülkeden bir an önce bitmesini istiyorum.”

‘Akşener gülücükler dağıtıyor’

Behramoğlu, Meral Akşener için ise şunları söyledi: “Bu siyaset değil. İyilik ile kötülüğün mücadelesi var. Meral Hanım’ı hayatımda bir kere gördüm. Bir yemeğe davetliydi kalabalıktı. Erkek kalabalığı vardı. Küçücük bir hanım gülücükler dağıtıyor. Güzel enerjiden etkilendim. Sonra yayınevine gittim. Meral hanımla ilgili yazacağım dedim. Arkadaşlar, başını derde sokuyorsun dediler. Dedim ne olursa olsun. Ben şairim ve bunu hissettim. Meral Hanım bir kere telefon etti bana. Sizi yemeğe davet etmek isterim. Başınızı derde soktuk… Öyle de kaldı. Bir daha da görüşmemiz olmadı. Bir de İyi Parti ile laflar çıktı. Valla İyi Parti ile de CHP ile de bir alakam yok. Ama hepsi de yurdumuzun insanları. Bir yurtsever olarak ülkemin iyiliği için mücadele eden herkesin yanındayım.”