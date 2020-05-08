Bir şehirden başka bir şehre giden kişi orucunu hangi yere göre açmalıdır? sorusu oldukça merak ediliyor. Akit merak edilen sorunun yanıtını sizler için buldu.

Kişi, orucunu gittiği şehre göre açmalıdır

“Bir yerde oruca başladıktan sonra, daha önce akşam olan doğudaki bir yere uçakla giden bir kimse gittiği yerdeki vakte göre orucunu açacaktır. Eğer batıya gidecek olursa durum yine aynıdır. Yani gittiği yerin vaktine uyarak orucunu açacaktır. İftar vaktine yakın, uçakta yolculuğu devam ediyorsa, uçaktaki görüntüye göre güneş batmadıkça iftar edemez. Çünkü orucun vakti, ikinci fecirden güneşin gurubuna kadar devam eder. Yüksek bir yerde; mesela; yüksek bir minarede veya kulede bulunan kimse, güneşin gurubunu görmedikçe iftar edemez. Aşağıda bulunanlar ise bulundukları yerin takvimine göre iftar ederler. Uçaktakiler de, üzerinde bulundukları yerin saatini ölçü alamazlar; güneşin batmasını beklerler.” (Diyanet İlmihali)

Küreyb (rh) anlatıyor: "Ben Şam'da iken ramazan hilali beklenmişti. Hilali bir cum'a günü ben de gördüm. Sonra ayın sonunda Medine'ye geldim. İbnu Abbâs (ra):

"Hilali ne zaman görmüştünüz?'' diye sordu. Ben

"Cum'a günü!'' dedim. İbnu Abbâs tekrar:

"Sen de hilali gördün mü?'' dedi. Ben:

"Evet, hem ben, hem de halk gördü ve herkes oruç tuttu. Hz. Muâviye (ra) de oruç tuttu!'' dedim. İbnu Abbâs (ra):

"Ama biz hilâli cumartesi gecesi gördük. Öyleyse otuza tamamlayıncaya veya hilali görünceye kadar tutmalıyız!'' dedi. Ben:

"Hz. Muâviye'nin görmesiyle ve onun orucuyla iktifa etmiyor musun?'' dedim. Cevaben:

"Hayır! Resulullah (asm) bize böyle emretti'' dedi.''

(Müslim, Sıyâm, Ebu Dâvud, Savm, Tirmizi, Nesâi)

Görüldüğü üzere, bir iş için Şam’a giden Küreyb, orada ramazan ayına girmiş ve herkesle birlikte hilali Cuma günü görerek oruca başlamıştır. Yani gittiği yerin durumuna göre hareket etmiştir. Aynı şekilde oruç açma meselesi de gidilen yere göre değişkenlik gösterir.

Sonuç olarak; kişi gittiği yerin vaktine uyarak orucunu açacaktır. Sahur yaptığı şehre göre hareket etmesi gerektiğine dair hadislere rastlanmamıştır. İster İstanbul’da ister Ankara’da sahur yapıyor olsun, yolculuk ettiği il neresiyse oranın güneş batımına tabi olması uygundur.