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Gündem Bir şehirde daha harekete geçildi! Duyuruldu
Gündem

Bir şehirde daha harekete geçildi! Duyuruldu

Osmaniye'de, depremler sonrası ev satışı ve kirada fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 17:38:00 -
Bir şehirde daha harekete geçildi! Duyuruldu

Osmaniye'de, depremler sonrası ev satışı ve kirada fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şehirde, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde bazı binaların yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı bildirildi.

Deprem sonrası bazı ev sahipleri ve emlakçılar tarafından kira ve satış bedellerinde 5 katına varan fahiş fiyat artışlarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, bazı hasarlı evlerin ise hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı bilgisinin alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedi soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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