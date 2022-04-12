Bir şehir hastanesi daha hizmet için gün sayıyor

31 Aralık tarihinde hizmete açılacak olan hastanede mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Odaların 159'unun tek kişilik, 136'sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet verecek. Şehir Hastanesi'nde her branştan 152 poliklinik, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 poliklinik yer alacak.