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Yerel Bir şehir bunu konuşuyor! Öldürülen kadının katili bakın kim çıktı
Yerel

Bir şehir bunu konuşuyor! Öldürülen kadının katili bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 10:27:00 -
Bir şehir bunu konuşuyor! Öldürülen kadının katili bakın kim çıktı

Eskişehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı; öldürülen kadının cinayet zanlısı, erkek kardeşinin kızı çıktı.

Odunpazarı ilçesinde Ihlamurkent Mahallesi’ndeki bir adreste bir şahsın ölü bulduğunun ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelemelerde ölen şahsın 63 yaşındaki Naciye Yılmaztürk olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin Yılmaztürk’ün erkek kardeşinin kızı 23 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi. Olayın neden gerçekliği henüz bilinmezken, S.Y.’nin halası Naciye Yılmaztürk’ü bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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