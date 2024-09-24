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Gündem Bir sanatçının iddiası üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti
Gündem

Bir sanatçının iddiası üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bir sanatçının iddiası üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti

Bir sanatçının iddiaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları'nın talebiyle müfettiş görevlendirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bir sanatçının "Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğüne çağrılarak görüşülmesine" yönelik iddiaları üzerine, DT'nin talebiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir başmüfettiş ve müfettiş yardımcısı görevlendirildi.

DT'den yapılan açıklamada, bir DT sanatçısının Genel Müdürlüğe "çağrılarak görüşülmesine" yönelik iddiaların basında yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Konunun açıklığa kavuşturulması, incelemesi ve soruşturması için tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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