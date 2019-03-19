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Bir saldırı haberi de Afrika'dan geldi! Ölüler var

Afrika ülkesi Etiyopya'da silahlı muhalif grup Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) konuşlandığı yerlerden biri olan Wollega'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişinin öldüğü bildirildi.

19 Mart 2019 Salı 15:07
Bir saldırı haberi de Afrika'dan geldi! Ölüler var

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde ikisi yabancı uyruklu beş kişi, silahlı saldırıda öldürüldü.

Oromiya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletin Batı Wollega bölgesinde silahlı kişiler sabah saatlerinde 5 kişiyi öldürdü.

Uyrukları açıklanmadı

Ölenlerin arasında iki yabancı ülke vatandaşının da olduğu belirtilirken, ölenlerin uyruklarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Silahlı muhalif grup Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) konuşlandığı yerlerden biri olan Wollega'da düzenlenen saldırının sebebi henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:07
  1. Etiyopya
  2. Oromiya
  3. silahlı saldırı
  4. Oromiya İletişim Bürosu
  5. Batı Wollega
  6. Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF)

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