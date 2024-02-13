Bir sağlık üssü daha! O ildeki Şehir Hastanesi bitmek üzere

Türkiye, sağlık sektöründe gücüne güç katmaya devam ediyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği şehir hastaneleri yükseliyor.

Yurdun birçok bölgesinde yapılan şehir hastanelerinin yanında inşaatları devam edenler bulunuyor.

Bunlardan birisi de Ordu Şehir Hastanesi...

Ordu Üniversitesi’nin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılıyor

Yapım çalışmalarının da devam ettiği Ordu Çevre Yolu’nun yanında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, ilin en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak. Sağlık Bakanlığının öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen hastanede bin 20 adet de sismik izolatör bulunuyor.

"Bu hastaneyi istemeyenler gelip görsünler"

Şehir Hastanesi’ni değerlendiren vatandaşlardan Mesut Zengin, "Çok güzel bir yatırım. Ordu için bundan güzel bir yatırım ancak özellikle bu hastaneyi istemeyenler de var. Onlar gelip görsünler. Eskiden burada çakal bile gezmezdi, şimdi çakalın gezmediği yerde hastane var.

Ordu için çok büyük bir ihtiyaçtı. Mevcut hastaneler artık yetmiyordu. Burası sadece Ordu’ya değil çevre illere de hizmet verecek. Bir yanı çevre yolu, bir yanı hastane, bundan daha güzel yatırım olmaz." dedi.

"Çok ihtiyaç vardı"

Hasan Ertaş isimli vatandaş, hastanenin büyük bir bölümünün tamamlandığını ifade ederek, "Çok güzel bir hastane ve yatak sayısı da fazla. Bölgenin en güzel hastanesi olacak. Memleketimizde ihtiyaç da çok vardı. Zaten büyük kısmı da tamamlandı. Bu yıl açılır diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Yapılamaz denilenler yapıldı"

Hastanenin yapıldığı mahalle sakinlerinden Cahit Zengin ise mevcut hastanelerde randevuların zorlaştığını söyledi. Zengin, "Ordu için adeta velinimet. Burası çevre yolunun da kenarında, Ordu ve Türkiye için çok büyük bir yatırım. Kaba inşaatının yüze 90’dan fazla olduğunu biliyorum.

Bu hükumetin bunu bitireceğine inanıyorum. Ordu’ya havalimanı yapılmaz dediler yapıldı, hastane olmaz dediler oldu, çevre yolu olmaz dediler o da yapılıyor." şeklinde konuştu.