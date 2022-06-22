Bir sabotaj daha! Köyceğiz'deki orman yangını anında müdahale ile kontrol altına alındı

Marmaris'teki yangının kontrol altına alınmasının ardından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden haber geldi.

Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nin Şelale mevkisinde, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Anından müdahale ile kontrol altına alındı

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangının başladığı piknik alanında, jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Bu arada, Muğla'nın bir diğer ilçesi Marmaris'te dün başlayan orman yangını devam ediyor.