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Gündem Bir sabotaj daha! Köyceğiz'deki orman yangını anında müdahale ile kontrol altına alındı
Gündem

Bir sabotaj daha! Köyceğiz'deki orman yangını anında müdahale ile kontrol altına alındı

Terör örgütü PKK'nın baş şüpheli olduğu buğday tarlalarına ve ormanlara yönelik sabotajlar sürüyor. Marmaris'te uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangının ardından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden de yangın haberi geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 17:37:00 - 2022-06-22 17:43:42
Bir sabotaj daha! Köyceğiz'deki orman yangını anında müdahale ile kontrol altına alındı

Marmaris'teki yangının kontrol altına alınmasının ardından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden haber geldi.

Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nin Şelale mevkisinde, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Anından müdahale ile kontrol altına alındı

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangının başladığı piknik alanında, jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Bu arada, Muğla'nın bir diğer ilçesi Marmaris'te dün başlayan orman yangını devam ediyor.

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Yorumlar

Vatandaş

Allah (cc), hdpkk hainlerini ve onları besleyip kullanan sahiplerini tez vakitte zelil kılsın, helak etsin. Amin. Kundakçılar tek celsede derhal idam edilmeli.

Hasanali köse

Bakin bu domuzlari orada vuruö yakin domuzlar itlaf edilmelidir kim omursa olsun bilerek orman yakanlar yakanirsa orada hemen itam edilmelidir
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