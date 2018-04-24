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Bir saatte 850 kişi başvurdu!

Karaman'da İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 'Toplum Yararına Program' kapsamında, 26 kamu kurumunda 6 ay süre ile çalıştırılmak üzere 900 kişinin alınacağı iş için, 1 saatte 850 kişi başvurdu.

24 Nisan 2018 Salı 13:57
Bir saatte 850 kişi başvurdu!

İŞKUR Karaman İl Müdürlüğü tarafından 'Toplum Yararına Program' kapsamında, 950 kişinin 26 kamu kurumunda 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere işe alınacağı duyurusu yapıldı. Bunun üzerine iş sahibi olmak isteyen yüzlerce kişi, başvuru için mesai saatinden önce İŞKUR İl Müdürlüğü binası önünde beklemeye başladı. Mesainin başlamasıyla birlikte başvurular tek tek alındı. Zaman zaman izdiham yaşanırken yetkililer yaklaşık 1 saatte 850 başvurunun yapıldığını belirtti.

Daha önce de başvurusu olduğunu belirten Hasan Hüseyin Topbaş (52), "İş bulabilmek için bugün buraya geldim. Daha önceden de İŞKUR'a müracaatım vardı. Bugün yeniden güncelleyeceğim. Karaman Belediyesi'nde çalışmak istiyorum. Burası çok kalabalık, vatandaşta bir iş problemi var. İnşallah bu sorun bir an önce çözülür. Hükümetin bu sorunu çözeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:57
  1. Karaman
  2. Hasan Hüseyin Topbaş
  3. İŞKUR

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