“Bir saat bile beklemek caiz değildir”

Münübe Yılmaz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a uygulanan ambargoların kırılması için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini belirterek, hükümet için bir saat bile beklemenin caiz olmadığını söyledi. Ruhani “İslam İnkılabı Rehberi’nin dün ifade ettikleri gibi bunun yapılması için bir saat bile gecikmemeliyiz, hükümet tüm çabasını ambargoların kırılması için harcamalıdır ve hükümet için bir saat bile gecikmek caiz değildir. ‘’ ifadesinde bulunarak, İran’ın birkaç yıldan beri ekonomik savaşla boğuştuğunu dile getirdi. İçişleri Bakanlığına ait bazı projelerin açılışında konuşan Ruhani, İran’a uygulanan ambargolar ve ekonomik savaşa rağmen halkın ve yetkililerin çabası ile yeni projelerin hayata geçirilmesinin mutluluk verici olduğunu açıkladı ‘’Milli güç düşmanı halkın hukuku karşısında boyun eğmeye mecbur bırakmaktadır. Şüphesiz İran halkının kahramanca direnişi gelecek ABD yönetiminin İran halkının önünde boyun eğmesini sağlayacaktır. ‘’ diyen Ruhani, bu direnişlerin ABD’yi taahhütlerine dönmeye mecbur bırakacağını aktardı. “Ambargoların etkisiz kılınması yönünde çaba harcamalıyız” diyerek, hükümetin 7 ay sonra görevini tamamlayacağını o zamana kadar 180 büyük projenin açılışını yapmayı hedeflediklerini de vurguladı.