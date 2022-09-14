Bir Rus Rusya'daki evini satıp Türkiye'den kaç daire alabilir? İşte cevabı

Moskova'da iki odalı ortalama bir daireyi satıp bir başka ülkede lüks konut almak ne kadar mümkün? Realiste şirketi bir örnek üzerinden bu soruya yanıt aradı.



İzvestiya gazetesinin aktardığı araştırmaya göre, örneğin Dinamo metro istasyonu yakınlarında, 1990 yılında inşa edilmiş bir binanın ikinci katındaki normal tadilatlı 64 m2'lik dairenin fiyatı şu anda 18 milyon ruble. Bu da 300 bin doların biraz üzeri bir rakama denk geliyor.



Analistler, bu paranın Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1,1 milyon dirheme karşılık geldiğini belirtiyor. Bu parayı Dubai'de emlaka yatırmak suretiyle üç yıllık oturum ve çalışma izni almak mümkün. 1,1 milyon drahmiyle prestijli Dubai Marina semtinde 100 m2'lik bir daire alınabiliyor.



Bir diğer seçenek Türkiye. Dinamo'daki dairenin satışından elde edilen para 294 bin euro. Alanya'da denize 850 metre mesafede 120 m2'lik lüks bir dairenin fiyatı ise 170 bin euro. İstanbul'un çeper bölgesi olarak yorumlanan Esenyurt'ta ise 2 ve üzeri daire almak mümkün.



Yine Alanya'nın merkezinde elit bir sitede 260 bin euroya 185 m2'lik daire edinmek mümkün.



Realiste analistlerinin dikkat çektiği üçüncü ülke Tayland. 18 milyon rubleye karşılık gelen 11 bin baht ile Bangkok'ta Moskova'dakinden daha büyük lüks bir daire satın alınabiliyor.



Son olarak, 290 bin euro ile İtalya'nın Ligurya bölgesinde 80 m2'lik deniz manzaralı daireler almak mümkün. Roma'nın San Giovanni semtinde de bu paraya 129 m2'lik daireler mevcut.

Turkrus