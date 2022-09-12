Bir rant skandalı daha ortaya çıktı! CHP’li başkan Melek Mızrak Subaşı’dan aile şirketine kıyak!

Bilecik Belediye Başkan vekili CHP’li Melek Mızrak Subaşı, şehirdeki tüm yemekli organizasyonları eşinin sahibi olduğu Subaşı Yemek Sanayiye veriyor. Eşine belediyeden ihale verildiği ortaya çıkınca, ‘’Bu ihaleyi etik bulmadığım için iptal ettim” diyen Subaşı, Bilecik’in Kurtuluş günü kutlamalarında dağıtılan 5 bin kişilik yemeği yine aile şirketine verdi.

Belediyedeki rüşvet soruşturmaları kapsamında Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı, bu kez de eşine ait şirkete rant sağlamakla gündeme geldi.

Sabah’taki habere göre; eşinin belediyeden ihaleler aldığı ortaya çıkınca meclis toplantısında bir konuşma yapan CHP’li Subaşı, “Bu ihaleyi etik bulmadığım için iptal ettirdim” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ancak Subaşı’nın, Belediyenin organizasyonlarını verdiği firmalara, yemek işlerini eşinin şirketine yaptırması koşuluyla verdiği ortaya çıktı.

BİLECİK’İN KURTULUŞ KUTLAMALARINDA 5 BİN KİŞİLİK YEMEK

Bilecik’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek olan etkinliklerin bir kısmını bir organizasyon şirketine veren CHP’li Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şirkete, yemek işlerini Subaşı Yemek Sanayiye vermesi şartını koştu.

Şeyh Edebali meydanında geçtiğimiz gün düzenlenen kurtuluş etkinliklerinde halka ikram edilmesi için 5 Bin kişilik pilav Subaşı yemek sanayiye yaptırıldı.

Kalabalığın arkasında park eden aile şirketine ait araçlar dikkatlerden kaçmadı. Melek Mızrak Subaşı, doğrudan olmasa da dolaylı olarak aile şirketine rant sağlamayı sürdürdü.

5 BİN KİŞİLİK YAPTIRILDI BİN KİŞİ KATILDI

Diğer yandan yapılan kurtuluş günü organizasyonunda vatandaşlara ikram edilmek üzere toplamda 5 Bin kişilik pilav yaptırıldı ancak etkinliklere katılan vatandaş sayısı Bini geçmedi.

Yaklaşık 4 Bin kişilik yemeğin ücretinin de organizasyon şirketi tarafından Bilecik Belediyesine yansıtılacağı öğrenildi.