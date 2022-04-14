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Gündem Bir pitbull dehşeti daha!
Gündem

Bir pitbull dehşeti daha!

Aydın'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan öğretmen yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 20:59:00 -
Bir pitbull dehşeti daha!

Aydın'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın öğretmen yaralandı.

Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde duran köpek, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunda öğretmen olduğu belirtilen N.Ö'ye saldırdı.

N.Ö'nün yakınları ve köpeğin sahibi M.T, kadının ayağını ısıran köpeği güçlükle uzaklaştırdı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö, tedavi altına alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince barınağa götürülen köpeğin sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 14 bin 982 liralık para cezası tutanağı düzenlendi.

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