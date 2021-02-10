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Siyaset Bir partiden daha Erdoğan'ın çağrısına olumlu cevap! "Katkı vermeye hazırız"
Siyaset

Bir partiden daha Erdoğan'ın çağrısına olumlu cevap! "Katkı vermeye hazırız"

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çağrısına ilişkin, "Olabildiğince geniş bir katılım ve katkıyla yeni bir anayasa yapmak mümkün. Bu fırsatı heba etmemek gerekir. HÜDAPAR olarak üzerimize düşeni yapmaya, katkı vermeye hazırız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:48:00 -
Bir partiden daha Erdoğan'ın çağrısına olumlu cevap! "Katkı vermeye hazırız"

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, son günlerde siyasetin gündemindeki konuların başında yeni anayasa ihtiyacının geldiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir anayasayla ilgili açıklamasından sonra siyasi partilerin yaklaşımlarını ortaya koyduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Yürürlükte bulunan 1982 Anayasası irili ufaklı 19 değişiklik ve 3 referandum görmüş, 175 maddesinin 98'i değiştirilmiş olsa da iskeletiyle, ruhuyla 1980 askeri darbesinin ürünü bir cunta anayasasıdır. En son değişiklik 16 Nisan referandumuyla yapıldı. 16 Nisan referandumunda anayasa değişikliğinden yana tavır koymuş ve değişikliğe 'evet' oyu vereceğimizi söylemiştik. Bu yolun açılmış olmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

HÜDAPAR olarak siyaset sahasına çıktıkları günden bu yana tamamen yeni, sivil bir anayasa yapılması gerektiğini belirttiklerini dile getiren Yapıcıoğlu, mevcut anayasanın cunta mantığıyla insanların hürriyetini sınırlandırdığını, vesayet kurumlarıyla siyasetin alanını daralttığını söyledi.

"Yeni bir anayasa yapmak mümkün"

"Olabildiğince geniş bir katılım ve katkıyla yeni bir anayasa yapmak mümkün. Bu fırsatı heba etmemek gerekir. Bu fırsatın heba olması durumunda, sebep olanlar vebalinin altından kalkamazlar. HÜDAPAR olarak üzerimize düşeni yapmaya, katkı vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulunan Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanlık divanı toplantımızda siyasi partilerden randevu talep etmeyi kararlaştırdık. Sayın Genel Başkanımız siyasi partilerin genel merkezlerini ziyaret ederek yeni anayasayla ilgili görüş ve önerilerimizi, taleplerimizi iletecekler. Sunacağımız önerilerimizin ayrıntıları üzerinde çalışıyoruz. Önerilerimizle ilgili ayrıntıları bu ziyaretlerde siyasi partilerle ve basınla paylaşacağız."

Gazetecilerin mevcut anayasayla ilgili sorusu üzerine Yapıcıoğlu, anayasadan şikayetçi olmayan bir partinin bulunmadığını bildirdi.

Anayasanın toplumu bir arada tutan, yöneten ve yönetilen ilişkisini düzenleyen çatı metinler olduğuna dikkati çeken Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun bir siyasi parti tarafından hazırlanması diğer partilere gelin buna 'onay verin' denmesi olmaz. Sadece siyasi partiler değil sivil toplum kuruluşları da dahil edilerek, ihtiyaç duyulan anayasanın ne olduğuna herkes cevap vermelidir. Önerimiz bir yuvarlak masa olmalı. Bu masanın etrafında herkes eşit şartlarda oturmalı ve memleket için ön görülenin ne olduğunu ortaya koymalıdır. Bunlar açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Bu bizce mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanın çağrısı olumludur."

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