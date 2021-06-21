Bir parti daha kuruluyor! Tarih verildi

Bağımsız İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, Malazgirt Meydan Savaşının 950'nci yıl dönümünde 26 Ağustos'ta partiyi kuracaklarını açıkladı.

İYİ Parti'den ihraç edilmesi kararı, Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edilmesi ardından partiden istifa eden Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti'den ayrılan bir diğer isim Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un eşlik ettiği Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını belirtti. Özdağ, şunları söyledi:

Değerli basın mensupları,

19 Mayıs 2021’de Ayyıldız Hareketi mensupları, Ankara’da İstiklal Harbimizin önderi, cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk’ün ebedi istirhatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret ve dua ederek yola çıkmıştır.

Sonra Türk Milleti için tarihin başladığı yere, Türklüğün merkezine gittik.

Oğuz Han’ın başkenti Yesi’yi, bugünkü adıyla Türkistan kentini ziyaret ettik. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin hocası, Arslan Baba’nın türbesini ziyaret ettik, dua ettik.

Sonra, Türk Birliği’nin son hükümdarı olan ve İzmir’i fetheden Emir Timur’un Çin seferi öncesinde vefat ettiği ordugahını, Odrar’ı ziyaret ettik.

Ve sonra, Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesini ziyaret ettik. İslamiyetin Türk boyları arasında yayılmasını sağlayan bugünkü milli kimliğimizi şekillendiren Hoca Ahmet Yesevi, şöyle sesleniyor:

“Hikmet adlı eserinde sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini,

Bilgelerden işitse, açar gönül ilini,

Ayet-hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar,

Anlamına erenler başı eğip uyarlar,

Miskin zayıf Hoca Ahmet yedi atana rahmet,

Fars dilini de sevip söyler Türkçe’yi.”

Hoca Ahmet Yesevi, öğrencileri Avşar Baba, Pir Dede, Geyikli Baba, Horoz Dede, Sarı Saltuk ve Hacı Bektaş Veli’yi, Türkistan’dan bütün Avrasya’ya yollayarak Türklerin Müslümanlığı öğrenmesini sağlamıştır.

Değerli basın mensupları,

Bazı partiler, kurulmadan kurucuları Washington’a gider icazet alır, bazıları Pensilvanya’dan icazet alır. Bazı partiler kurulmadan önce kurucu kadroları Brüksel’e gider destek ister. Biz yola Oğuz Han’ın başkentinden, Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesinden, Atatürk’ümüzün ebedi istirahatgahından çıktık. Şimdi adım adım Anadolu’yu dolaşıyoruz.

Ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021’de Malazgirt Meydan Savaşı’nın 950. Yıl dönümünde ve Büyük Taarruz’un başlamasının 99. Yıldönümünde, Allah’ın izni ve yardımı ile “Gelecek 1000 Yılda da Buradayız” diyerek partimizi kuracağız.