Bir parçası vücudu mahvediyor! Duyan şoke oldu: Dünyanın en sağlıksız gıdası oymuş! MSG tarihe geçti

Mutfakta hem lezzet artırıcı hem de aroma verici olarak kullanılan bulyonlar, yemeklerinize lezzet katarken, sağlığınızı hiçe sayıyor. Yapılan çalışmalar, et/tavuk bulyonların içerdiği zararlı katkı maddesinin; Parkinson, obezite ve Alzheimer gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkardığını gösteriyor. Pirinç pilavına, çorbalara ve birçok yemeğe katılan bulyonun, bünyeye bıraktığı hasar göz ardı edilemeyecek kadar ciddi. Bulyonlarda Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor. Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Birçok hastalığa yol açarak vücudu mahveden ürünün zararları ise gerçekten inanılmaz. Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut ‘Çin Restoranı Sendromu’ adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

BİR KÜPÜ KİMYAMIZI BOZMAYA YETİYOR

Bulyonların zararlı hale getiren etken madde, içeriğinde yer alan Mono sodyum gluatamat (MSG) isimli katkı maddesi. Bulyonların içinde bulunan ve yemeklere et aroması kazandırmak için kullanılan MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. Alzheimer, Parkinson, Epilepsi (sara) ve Huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor. Öyleyse bugünden sonra sağlığınızı riske atmamak adına et, tavuk ve sebze suyunu evde kendiniz doğal hazırlayabilirsiniz. Et ve tavuk suyu tabletleri başta olmak üzere; renkli yoğurtlarda, dondurmalarda, cipslerde, krakerlerde, salamlarda, sosislerde, hazır çorbalarda ve hazır köfte harçlarında mono sodyum glutamat (MSG) sıklıkla kullanılıyor.

MSG NEDİR?

Açılımı mono sodyum gluatamat olan MSG, lezzet arttırıcı etkili kimyasal bir ürün. Çin tuzu olarak bilinen bu ürün fazla tüketildiğinde çok ciddi boyutlara varan hastalıklara sebep olabiliyor. Epilepsi (sara), Parkinson, Alzeimer, Huntington, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı, obezite gibi sağlık sorunlarına neden olur.

MSG ZARARLARI NELERDİR?

MSG tüketimi ayrıca yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açabiliyor.

HAMİLELİKTE DAHA SAKINCALI

Bu ürünlerin özellikle hamilelik döneminde kullanılmasını, uzmanlar tarafından çok sakıncalı bulunuyor. cnnturk'e göre: İçeriğinde MSG olan ürünler arasında; et bulyon, tavuk bulyon, cips, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorba yer alıyor. Hamilelikte MSG içeren gıdaların tüketilmesinden büyük zararı ise plasentayı geçerek direk bebeğe zarar vermesi.

