Lokmalık bombalar! Tiramisu Pralin tarifi: büyük ilgi gördü! Ne yapsam diyenlere, kolay yolu!

İtalyanın sevilen tatlısı tiramisu bu nefis tarifle lezzet bombası oluyor! Yapımı çok kolay ve bir o kadar pratik olan tiramisu pralin özellikle kahvenin yanına da çok yakışıyor.

Yağmurlu bir günde, camınızın kenarında kitabınızı okuyup, kahvenizi yudumlarken tiramisu pralinleri de bir bir mideye götürmek isterseniz hemen tarifi geçelim!

İçindekiler

1,5 paket kedidili bisküvi (yani 150gr)

2 tatlı kaşığı granül kahve

1/3 çay bardağı sıcak su

1 paket labneli peyniri

1 paket vanilya

2 kaşık pudra şekeri

2-3 kaşık kakao

Tiramisu Pralin Nasıl Yapılır?

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1- Bisküviler rondodan geçirilir, un ufak yapılır.

2- Sıcak suda eritilen kahve iyice soğuduktan sonra bisküvilerin üzerine gezdirilir ve iyice karıştırılır. Buzdolabına alınır.

3- Bu arada pudra şekeri, vanilya ve labne peyniri mikser ile çırpılır.

5- Harçtan cevizden küçük parçalar alınıp küçük toplar şeklinde yuvarlanır, kakaoya bulanır.

6- Servis tabağına dizilir.

7- Buzdolabında dinlendirilir ve muhafaza edilir. Şimdiden afiyet bal şeker olsun

Not: Bisküvileri azar azar ekleyin ki kuru veya fazla sert olmasın.