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Bir papaz vakası da Hacettepe’de

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in fitne fesat dolu yaşamı üzerine övgü dolu bir kitap kaleme alacak kadar terör örgütü hayranı olan Leeds Beckett Üniversitesi öğretim üyesi İngiliz Profesör ve Papaz Simon Robinson’un, Hacettepe Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Danışma Kurulu üyeleri arasında yer aldığı ortaya çıktı.

18 Eylül 2018 Salı 10:41
Bir papaz vakası da Hacettepe’de

 Osman Yiğit  Ankara   Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in fitne fesat dolu yaşamı üzerine övgü dolu bir kitap kaleme alacak kadar terör örgütü hayranı olan Leeds Beckett Üniversitesi öğretim üyesi İngiliz Profesör ve Papaz Simon Robinson’un, Hacettepe Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Danışma Kurulu üyeleri arasında yer aldığı ortaya çıktı.

FETÖ, PAPAZ SİMON’IN “HİZMETTEKİ ARKADAŞ”I…

İngiliz Papaz Simon Robinson, 2017 sonunda ‘Sorumluluğun Manevi Boyutu, Fethullah Gülen ve İslâmî Düşünce’ isimli bir kitap kaleme almış ve kitabının tanıtım toplantısında, “Hizmetteki arkadaşlarla 10 senedir tefekkür dolu bir arkadaşlık sürdürüyorum” ifadesini kullanmıştı.

PAPAZ SİMON’IN İÇİMİZDEKİ YETİŞTİRMELERİ KİMLER?

FETÖ’den tutuklu eski Rektör Murat Tuncer döneminde Hacettepe Üniversitesi’ne sokulan İngiliz Papaz Simon Robinson’un, FETÖ ve İngiltere’de yetiştirdiği öğrencileri kanalıyla Türk üniversiteleriyle ilişki geliştirdiği değerlendiriliyor.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MERCEK ALTINDA

Hacettepe Üniversitesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iptal edilen ‘Barış ve Çatışma’, ‘Barış Çatışmaları’ isimli yüksek lisans programının fikir babasının da Papaz Robinson olduğu belirtilirken, söz konusu programda FETÖ propagandası yapıldığı da kaydediliyor.

HACETTEPE MERKEZLİ YENİ SÜRPRİZ GELİYOR

Bu arada ‘Barış ve Çatışma’, ‘Barış Çatışmaları’ isimli söz konusu programa ilişkin devlet kurumlarının önemli bir inceleme faaliyeti başlattığı öğrenilirken, önümüzdeki süreçte konuya ilişkin büyük sürprizler yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, FETÖ aşığı İngiliz Profesör Simon Robinson’a Türk üniversiteleri üzerinden bir kaynak aktarımı yapılıp yapılmadığı üzerinde de duruluyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 10:41
  1. Ankara
  2. Barış ve Çatışma
  3. İngiliz Profesör Simon Robinson’
  4. Leeds Beckett Üniversitesi öğretim üyesi
  5. Hacettepe Üniversitesi

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