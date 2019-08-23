0553 313 94 23

Bir pankart açtı, kucak dolusu sevgiyle karşılaştı

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Alp Seyyah gözlerini bağladı ve "sarıl bana" yazılı pankartla Antalya sokaklarında halkın kendisini kucaklamasını bekledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:11
Bir pankart açtı, kucak dolusu sevgiyle karşılaştı

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Alp Seyyah gözlerini bağladı ve "sarıl bana" yazılı pankartla Antalya sokaklarında halkın kendisini kucaklamasını bekledi. Kimi vatandaşlar sarıldı, kimisi de ne yaptığını anlamaya çalıştı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Seyyah, bazı noktalarda da dükkanın önünü kapattığı gerekçesiyle zaman zaman esnafın uyarısıyla da karşılaştı.


Avrupa’da sevgi ve hoşgörüyü ön plana çıkarmak amacıyla başlatılan "sarıl bana" etkinliği internet aracılığıyla kısa sürede tüm dünyada yayıldı. Türkiye’de de çeşitli şehirlerde gençler, üzerinde "sarıl bana" yazılı pankartlarla gözlerini bağlayıp kollarını açarak halk tarafından kucaklandı. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Youtuber Alp Seyyah da Antalya’da bu etkinliği gerçekleştirdi.


Kamera şakası, sosyal deney gibi videolar çeken Seyyah, uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık sağlamak, sokak hayvanlarını korumak, depozitolu poşet uygulaması gibi çeşitli içerikler üretiyor. Son bir aydır ağır bir depresyon geçirdiğini ifade eden Seyyah, “Çok stresli bir süreçten geçiyordum, içimde bir boşluk duygusu vardı. Kötü alışkanlıklara yönelmek yerine, aciz bir insan olmadığımı düşündüm. İnternetten yurt dışında çekilen videolar izliyordum ve sarıl bana etkinliğini gördüm. Ben de içim de boşluk olduğu için, o boşluğu doldurmak niyetiyle kendimce bir pankart açtım” diye konuştu.


Pankarta hem Türkçe hem de İngilizce olarak “sarıl bana” yazdığını anlatan Seyyah, insanların çok yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 7’den 70’e herkese dokunduğunu aktaran Seyyah, “Herkes gelip sarıldı ve ben o gün çok mutlu oldum. Depresyona girdiğim süreci bu video ile aştım diyebilirim. Benim için iyi bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.



"Esnaf rahatsız oldu"


Antalya Kapalı Yolda pankart açan Seyyah, esnafın tepkisiyle karşılaştığını ifade etti. Oradan Işıklar Caddesi’nde geçtiğini dile getiren Seyyah, gündüz ve akşamları etkinliği sürdürdüğünü anlattı. Türklerin de yabancı turistlerin de kendisine sarıldığını anlatan Seyyah, "Olumsuz tepkin gösterenler de oldu ama ben işin güzel tarafında odaklanmak istiyorum. Bir amca, ’kimse sarılmıyor sana, sen bizim oğlumuzsun’ diye sarıldı. 7’den 70’e herkes beni kucakladı, güzel tepkiler aldım" diye konuştu.


Bir hafta boyunca etkinliği sürdüren Seyyah’a yüzlerce kişi sarıldı. Kimisi evladı yerine koydu, kimisi de etkinliğine karşılık vermek istedi. Bir de sarılmayanlar vardı ki Seyyah onları gözlerini açtıktan sonra video da seyretti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'deki yangında helikopterlerden 7 bin 500 ton su atıldı
    1. İzmir'deki yangında helikopterlerden 7..
    2. Şırnak Valisi Pehlivan, Düzceli..
    3. Hong Kong Havalimanı'ndaki protesto..
    4. Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti..
    5. Hong Kong protestolarında sosyal medya..
    6. Mustafa Yeneroğlu’nun tepki gösterdiği..
    7. Aksakal halkı arıtmaların açılmasını..
    8. Badem hasat sezonu başladı
    9. Otobüsün altında kalan motosikletli..
    10. Yenilenebilir kaynaklar elektrik..
    11. 'Vira Bismillah' için balıkçılar 1..
    12. Belediye Kütahyaspor’un ikinci etap..
    13. Engelli bireyler sanat öğreniyor
    14. "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü..
    15. Karşıyaka’da kombine çağrısı
    16. PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı
    17. CHP'den kredi kartı ve sicil affı teklif
    18. Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
    19. Bandırma’ya aslan payı eğitim ve..
    20. AFAD, bölge tatbikatını Kütahya’da..
    21. Milli Savunma Bakanlığından Sakarya..
    22. Tokat’ta altın kulaçlar keşfediliyor
    23. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları
    24. Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan..
    25. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
    26. Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta..
    27. Kendi vatandaşını dolandıran tercümana..
    28. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    29. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    30. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi