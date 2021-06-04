Bir Osmanlı projesi daha hayata geçiyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016’da yapımına başlanan 150 yıllık dev proje olan Filyos Limanı’nda çalışmalar tamamlandı. Hem bölgeyi hem de Türkiye’yi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak, Türkiye’nin üçüncü en büyük limanı Filyos, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleşecek.

Karadeniz’de stratejik liman

Filyos Limanı’nın önemine değinen AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, şunları dile getirdi: “Bu proje uzun zamandır gündemimizdeydi. Türkiye’de üçüncü büyük liman görüntüsü verse de bu bahsettiğimiz proje ulaşım ağı açısından çok önemli bir yere sahip bir lokasyon. Bu anlamda burada faaliyet gösteren bütün işletmecilerimizin bu imkanlardan faydalanması önemli bir avantaj. Bu bölgenin de daha dinamik olması ve daha verimli olması açısından elbetteki çok değerli görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın yakınen özellikle takip ettiği ettiği bir proje. Son dönemlerdeki ihracatımızın artması, hedeflerimize ulaşabilmemiz için karayolu, denizyolu, demiryolu ağının gelişmesi ve büyümesi gerekiyor. Buna bağlı olarak da bu proje çok şükür hayata geçiyor. Bu bölgede yatırım yapmak isteyen, yapacak bütün sanayicilerimizin, girişimcilerimiz için önemli bir lokasyon olacaktır.”

Hayalleri Erdoğan gerçekleştirdi

Tarihte hep hayal edilen projelerin bugün Erdoğan önderliğinde tek tek hayata geçirildiğini vurgulayan Uçar, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın öyle derin bir ufka sahip olması, geleceği bu kadar çok önemli bir şekilde planlamasının neticesinde öyle mükemmel projeler ortaya çıkıyor. Sultan Abdülhamid döneminde hayal edilen bir proje bugün hayata geçiyor. Türkiye genelinde sadece Filyos projesi değil, işte Marmaray gibi devasa projeleri hayata geçirmesi çok önemli. Geçmişte birtakım iradelerin hayal ettiği ama hayata geçiremediği projelerdi. Bize gurur veriyor.”

Müjdeler açıklanacak

Öte yandan, “Kara elmas” diyarı olarak bilinen Zonguldak’ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Zonguldaklılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve özellikle petrol arama konusunda vereceği müjdelerini heyecanla bekliyor. AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “İnşallah hem bölgemiz hem de Türkiye’miz için Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyle beraber güzel bir gün yaşayacağız” dedi. Lokantacı Hüseyin Bozacıoğlu da, “Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi de heyecanla bekliyoruz” ifadesini kullandı. Kent sakinlerinden Veysel Yıldırım ise Uzun Mehmet Camii’nin kent ve Karadeniz için bir gurur vesilesi olduğunu, Erdoğan’ı ve caminin açılışını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

