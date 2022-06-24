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Gündem Bir orman yangını daha başladı
Gündem

Bir orman yangını daha başladı

Marmaris yangını henüz söndürülememişken bir kötü haber de Çanakkale'den geldi. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 16:45:00 -
Bir orman yangını daha başladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Sofular köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İnsansız hava araçlarının görüntüleri ve yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve personel sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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