  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bir orman yangını da Eskişehir'de
Yerel

Bir orman yangını da Eskişehir'de

Yeniakit Publisher
2023-08-23 14:44:00 -
Bir orman yangını da Eskişehir'de

Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri ile havadan müdahale için helikopter istendi.

Ekipler, 8 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor! AFAD korkutan gelişmeyi açıkladı
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor! AFAD korkutan gelişmeyi açıkladı

Yerel

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor! AFAD korkutan gelişmeyi açıkladı

Bakan Yumaklı yangın alanını inceledi
Bakan Yumaklı yangın alanını inceledi

Yaşam

Bakan Yumaklı yangın alanını inceledi

Demet Akalın'ın "Çanakkale yangını" paylaşımı gündem oldu!
Demet Akalın'ın "Çanakkale yangını" paylaşımı gündem oldu!

Yerel

Demet Akalın'ın "Çanakkale yangını" paylaşımı gündem oldu!

Alanya'daki yangının bilançosu
Alanya'daki yangının bilançosu

Yerel

Alanya'daki yangının bilançosu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23