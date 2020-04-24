Bir organizasyon daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi
25-30 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu.
Avrupa Atletizm Birliğinden (EA) yapılan açıklamada, salgının henüz kontrol altına alınamadığı hatırlatılarak, Fransız yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda şampiyonanın iptaline karar verildiği belirtildi.
EA'nın şampiyonaya ilişkin konuları ve atletizm takvimindeki değişiklikleri 7-8 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda görüşeceği kaydedildi.