  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yüzde 22'ye kadar düşmüştü! Doluluk yüzde 100'e ulaştı
İnek, dağ yamacında mahsur kaldı, vinç çağrıldı
Rus Sputnik V aşısının ilk teslimatı Azerbaycan'a ulaştı
Koronayı atlatanlara güzel haber!
Yerel Bir öğretmen, husumetli komşusunu vurdu!
Yerel

Bir öğretmen, husumetli komşusunu vurdu!

Adana’da bir öğretmen, daha önce evine haciz gelmesine neden olan komşusunu “yan baktı” diyerek ruhsatlı silahıyla vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 16:17:00 -
Bir öğretmen, husumetli komşusunu vurdu!

Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi 74225 Sokak'taki Saklı Kent Rezidansta meydana geldi.

İddiaya göre, komşu olan öğretmen Celal T. ile Mehmet Kara dolandırıcılık iddiasıyla mahkemelik oldu. Yargılama sonucunda Celal T.’nin evine haciz geldi. Bu nedenle iki komşu arasında husumet başladı. Bugün de rezidansın bahçesinde karşılaşan iki komşu “yan bakma” yüzünden tartışınca öğretmen komşusunu ruhsatlı silahı ile bacağından vurdu. Bunun üzerine komşuları polise haber verdi. Yaralı, otomobil ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Öğretmen ise polise teslim oldu.

Öğretmen Celal T. polis merkezine götürülerken, olay yeri ekipleri inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu
Dünya

Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu

ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlamasının ardından Alman gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer’in Batı ..
İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Gündem

İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık

İtalyan haber sitesi Inside Over, Türkiye'nin Afrika'da artan etkinliğine dair çarpıcı bir haber yayımladı. Haberde "İtalya'nın Afrika'yı Tü..
BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!
Yaşam

BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!

Dünyanın ilk etkili mRNA bazlı koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın en zengin insanları s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay