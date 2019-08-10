DENİZLİ (AA) - Denizli'de protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı.



Denizli Valisi Hasan Karahan ve diğer protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarlara karanfiller bırakan katılımcılar, şehit yakınlarıyla bayramlaştı.



Şehit oğlu için dua eden 87 yaşındaki Keziban Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992 yılında Şırnak'ta şehit olan oğlu İsa Özmen'in mezarını, her arife günü ziyaret ettiğini söyledi.

Tek oğlunu vatana armağan ettiğini anlatan Özmen, "Allah'ım öyle takdir etmiş. Bir tek oğlum vardı ve o da şehit oldu. Oğlum kimsenin kalbini kırmazdı, kimsenin hatırını kırmadan gitti. Herkesin çocuklarını seve seve askere göndermesi lazım. Bu vatan bizim. Askerimiz de olmasa bizi kim koruyacak. Bir oğlum daha olsaydı da onu düşünmeden askere gönderirdim." dedi.



Şehit olan dayısının mezarına karanfil bırakan 4 yaşındaki Zeynep Ada Sümer de "Ben 'melek' dayımı çok özledim. Onu rüyamda görüyorum. Benimle konuşuyor. Dayımı çok seviyorum ve çok özlüyorum." diye konuştu.



Fatma Sümer de her bayram öncesi ağabeyinin mezarına ziyarete geldiklerini anlatarak, "Kızımla birlikte geliyoruz. Buraya gelince kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Kızım çok istiyor. Bana sürekli 'Melek dayımı görmek istiyorum' diye söylüyor." şeklinde konuştu.

Protokol üyeleri daha sonra Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıların bayramını tebrik etti. 11'inci Komando Tugay Komutanlığında vatani görevlerini yapan askerler de huzurevinde bayramlaşma törenine katılıp yaşlıların ellerini öperek, bayramlarını kutladı.

Programa AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve diğer protokol üyeleri katıldı.