'Bir muhalefet azıcık da mı umut vermez arkadaş'

Döviz kurundaki hareketliliği fırsat bilen muhalefeti, anket sonuçlarına dayanarak eleştiren melih altınok 'muhalif seçmenin bile ekonomik sorunlarının çözümünü muhalefette görmediğini, bir şey yapılacaksa bunu yine Erdoğan'ın yapacağına inandığını gösteriyor.' dedi.

İşte köşe yazısının ilgili kısmı:

Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle erken seçim çağrısı yapan muhalefet "ekonomi başka şeye benzemez" diyor.

Evet, seçmen her şeyden çok cebine bakar.

Ama bu ekonomik gerekçelerle ilk seçimde koşa koşa muhalefete oy verecekleri anlamına gelmiyor.

Metropol'ün yaptığı ankete göre, "muhalefet partilerinin iktidara geldiğinde halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananların oranı" geçtiğimiz şubat ayından beri azalıyor.

Ankete göre doların 7.40 olduğu Şubat ayında "muhalefet gelse ekonomik sorunları çözer" diyenlerin oranı yüzde 42'imiş...

Doların 10 TL'ye dayandığı Ekim ayında ise yüzde 38'e kadar düşmüş.

Vatandaş, "Ekonomiyi en iyi kim yönetir" sorusuna da yüzde 38 oranında Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını vermiş. Cumhurbaşkanının en yakın rakibi ise yüzde 11'le ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Bu tablo açıkça muhalif seçmenin bile ekonomik sorunlarının çözümünü muhalefette görmediğini, bir şey yapılacaksa bunu yine Erdoğan'ın yapacağına inandığını gösteriyor.

Peki ya muhalefet iktidarda olmadıkları halde dolar yükseldikçe değer kaybetmelerini nasıl izah ediyor acaba?

"Haksızlık" olarak mı?