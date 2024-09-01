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Sosyal Medya Bir motosiklette 6 can! Ne korku var ne heyecan
Sosyal Medya

Bir motosiklette 6 can! Ne korku var ne heyecan

Yeniakit Publisher
2024-09-01 12:10:00 - 2024-09-01 12:10:44

Adana'da 6 kişi bir motosiklette yolculuk yaptı. İki küçük çocuğun çuvalla taşınması görenleri hayrete düşürdü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam edip uzaklaştı.

Adana'da 6 kişinin yolculuk yaptığı motosiklette 2 küçük çocuk çuvallarla taşındı. Tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

 

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi Karataş Bulvarı’nda 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan baba ve 5 çocuğu, kazaya davetiye çıkardı. Önüne bir, arkasına da 2 çocuğunu oturtan baba, 2 küçük çocuğunu da motosikletin sağ ve soluna astığı çuvallarla taşıdı. Vatandaşlar tarafından trafik ışıklarında cep telefonuyla görüntülenen motosiklette, arkadaki kız çocuğunun kardeşleri düşmesin diye çuvalları elleriyle tutarak destek verdiği görüldü.

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