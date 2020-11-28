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Gündem Bir motosikletli daha can verdi!
Gündem

Bir motosikletli daha can verdi!

Motosikletiyle yol kenarındaki levhaya çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:43:00 -
Bir motosikletli daha can verdi!

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, motosikletiyle yol kenarındaki trafik levhasına çarpan kişi, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden ve kırsal Kulak Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvanlarına bakmak için motosikletiyle Manyas-Bandırma kara yolunda seyreden Merkez Çıray (30), aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

 Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Manyas Devlet Hastanesine götürülen yaralı Çıray, yolda hayatını kaybetti.

 Çıray'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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