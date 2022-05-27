Bir minibüste 42 göçmen yakalandı
Bitlis'te bir minibüsün içinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı yapanların takibine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, dün Merkez Ölek Yol Kontrol Noktası'nda H.E. yönetimindeki minibüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan sürücü H.E, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.