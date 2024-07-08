Bir milyon emeklinin gözü bu kararda! Bakalım şimdi ne olacak

Okan Güray Bülbül, Akşam gazetesindeki köşe yazısında emeklilerin zam beklentilerini ele aldı. En düşük emekli aylığının 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini belirten Bülbül, Meclis'te değerlendirilecek olan bu konunun milyonlarca emekliyi ilgilendirdiğini vurguladı. Ayrıca, emeklilerin zam oranlarının kök aylıklarına uygulandığını ve mevcut sistemin değişmesi gerektiğini ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:

"Sayıları 1 milyonu bulan ve hiç zam almama riski bulunan emeklilerin gözü en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL'nin yükseltilmesi için Meclis'te. Beklenti ise en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olması yönünde.

Geçen hafta haziran ayı enflasyonu açıklanınca emeklilerin temmuz ayı zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73, görevdeki memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 19.31 zam alacak. Ancak sayısı 1 milyonu bulan ve hiç zam almama riski olan emeklilerin ise gözü kulağı en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL'nin yükseltilmesi için Meclis'te. Konu, yakında Meclis'te değerlendirilecek. Beklenti ise en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olması yönünde.

KÖK AYLIK NEDİR?

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Emeklilerin zam oranları, kök aylıklarına uygulanıyor. Kök aylık, emeklinin çalışmaları karşılığında hak ettiği ve prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç çerçevesinde hesaplanan aylığını ifade ediyor. Diğer yandan yüzde 4'lük bir ek ödeme de kök aylığa eklenince, emeklinin aylık tutarı ortaya çıkıyor. İşte bu rakam eğer 10.000 TL'nin altında kalırsa, bu durumda kalan tutar Hazine tarafından karşılanıyor ve emeklinin eline 10.000 TL geçiyor. Ancak emeklinin eline 10.000 TL geçse de emeklinin kök aylığı değişmiyor.

TEMMUZDA 180 TL ZAM

E-Devlet üzerinden alınmış emekli aylık bilgisine göre, emeklinin kök aylığı haziran ayında 7.848,46 TL ise bu emekliye 1.766,92 TL Hazine desteği sağlandığında 9.615,38 TL'lik tutara ulaşılıyor. Bu tutarın yüzde 4'ü olan 384,62 TL'de eklendiğinde 10.000 TL'lik rakam ortaya çıkıyor. Bu emeklimizin zamlı maaşı ise 7.848,46 TL yüzde 24,73 artırılarak hesaplanacak. 7.848,46 x 124,73/100= 9.789,38 TL bulunacak. Bu rakamın yüzde 4'ü olan 391,57 TL'de bu rakama eklendiğinde 10.180 TL emeklinin temmuz ayı aylığı olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu emekli sadece 180 TL zam almış olacak.

12 BİN 500 TL BEKLENTİSİ

Örnekteki emekli temmuz ayında yüzde 1.8 zam almış olacak. Bu durumda olan 3.7 milyon emekli olduğu biliniyor. Bu emeklilerin 1 milyonunun ise hiç zam almayacağı öngörülüyor. İşte bu tablonun değişmesi için gözler Meclis'te. Halihazırda 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı tutarının 12.500 TL'ye çıkartılması yönünde büyük beklenti var. Bu beklenti gerçekleşirse mevcut 10.000 TL emekli aylığı alan bu 1 milyon emeklinin yüzde 24.73'ü aşan şekilde yüzde 25 zam alması söz konusu olacak. Ancak 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı tutarı yükseltilmezse 2.7 milyon emekli yüzde 24'ten az, 1 milyon emekli ise hiç zam alamayacak.

7.710 TL'YE KADAR KÖK AYLIĞI OLAN ZAM ALAMAYABİLİR

Halihazırda 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı tutarı artırılmazsa, 7.710 TL'ye kadar kök aylığı olan emekliler zam alamayacak. Kök aylığı 9.610 TL'nin altında olanlar ise enflasyondan az yani yüzde 24.7'den az zam almış olacak. Bu tablonun değişmesi yönünde büyük beklenti var. Halen 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı tutarı 12.500 TL ve üzerine çıkartılırsa bu durumda hiç zam almayan emekli olmayacağı gibi yüzde 25'lik bir artış da sağlanmış olacak. Diğer yandan 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı tutarı artırılmazsa bu durumda Hazine'den ödenen destek tutarı azalacak."