0553 313 94 23

Bir milyara yakın insanın elektriği yok!

Dünya çapında bir milyara yakın insanın elektriğe ulaşamadığı ve bunun yüzde 50'sinin Sahra Altı Afrika'da bulunduğu belirtildi.

26 Mayıs 2019 Pazar 23:58
Bir milyara yakın insanın elektriği yok!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından derlenen verilere göre dünyada bir milyara yakın insan elektriksiz ve bunun yüzde 50'si Sahra Altı Afrika'da.

Afrik21'den Boris Ngounou imzalı habere göre Sahra Altı Afrika'da yaşayan yaklaşık 650 milyon insanın 2030 yılında da uygun fiyatlı ve sürdürülebilir elektriğe erişemeyecek.

Haberde dünya çapında enerjiye erişimin son yıllarda önemli ölçüde arttığı, elektriği olmayanların sayısının 2010'da 1,2 milyardan 2016'da 1 milyara, 2017'de 840 milyona düştüğü, fakat Sahra Altı Afrika'nın geciktiği ifade ediliyor.

Güneş enerjisine rağmen yavaş ilerleme

Elektriğe erişimi olmayan bir milyara yakın insanın yarısının Sahra Altı Afrika'da olduğu belirtilirken, ek olarak üç milyar insanın özellikle Asya ve Sahra Altı Afrika'da olmak üzere 2017 yılında temiz yemek pişirme imkanından yoksun olduğu ifade edildi.

Buna rağmen araştırmada son on yılda su, güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen yenilenebilir elektriğin kullanımında ilerleme kaydedildiği de belirtiliyor.

Kaynak : TimeTurk

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 23:58
  1. Uluslararası Enerji Ajansı
  2. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Dünya Bankası
  5. Dünya Sağlık Örgütü
  6. elektriksiz
  7. Sahra Altı Afrika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macaristan'da AP seçimlerini Fidesz-KDNP ittifakı kazandı
    1. Macaristan'da AP seçimlerini..
    2. Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off
    3. UAÖ'den, İsrail'in AA kameramanını..
    4. Erzincan’da kamyonet cayır cayır yandı
    5. E-5’te bir dizinin set aracı kaza..
    6. Güney Kıbrıs’tan AP’ye Türk..
    7. Yunanistan erken seçime gidiyor
    8. Suudi Arabistan'dan KİK Zirvesi için..
    9. Spor Toto 1. Lig play-off yarı final..
    10. Mülteci kampında mültecilere dayak!
    11. TBMM Başkanı Şentop Bosna Hersek'te
    12. Atalanta tarihinde ilk kez Şampiyonlar..
    13. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,..
    14. Avusturya’da AP seçimlerinde merkez..
    15. Hatayspor-Adana Demirspor maçında..
    16. Fransa’da AP seçimleri: Aşırı sağcı..
    17. Bursaspor kongre kararı aldı
    18. Başkan Demirci’den protokole iftar..
    19. Irak'tan 3 Fransız vatandaşına idam..
    20. Güney Afrikalılar TİKA'nın iftarında..
    21. Engin Eroğlu Avrupa Parlamentosuna..
    22. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2019
    23. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    24. Bir milyara yakın insanın elektriği yok!
    25. Filistin açıkladı! İsrail'in son..
    26. Fatih Belediye Başkanı Turan: “Binali..
    27. Muğla merkezli 6 ilde örgütlü insan..
    28. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder:..
    29. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    30. Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı..
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Putin’e beklenmedik haber! Tarihin en düşük seviyesine indi
    Putin’e beklenmedik haber! Tarihin en düşük seviyesine indi

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    İmamoğlu’nda “utanma” yok mu? “Bunca yalan söylüyor, zerre yüzü kızarmıyor!”
    İmamoğlu’nda “utanma” yok mu? “Bunca yalan söylüyor, zerre yüzü kızarmıyor!”
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!