Bir milyara yakın insanın elektriği yok!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından derlenen verilere göre dünyada bir milyara yakın insan elektriksiz ve bunun yüzde 50'si Sahra Altı Afrika'da.

Afrik21'den Boris Ngounou imzalı habere göre Sahra Altı Afrika'da yaşayan yaklaşık 650 milyon insanın 2030 yılında da uygun fiyatlı ve sürdürülebilir elektriğe erişemeyecek.

Haberde dünya çapında enerjiye erişimin son yıllarda önemli ölçüde arttığı, elektriği olmayanların sayısının 2010'da 1,2 milyardan 2016'da 1 milyara, 2017'de 840 milyona düştüğü, fakat Sahra Altı Afrika'nın geciktiği ifade ediliyor.

Güneş enerjisine rağmen yavaş ilerleme

Elektriğe erişimi olmayan bir milyara yakın insanın yarısının Sahra Altı Afrika'da olduğu belirtilirken, ek olarak üç milyar insanın özellikle Asya ve Sahra Altı Afrika'da olmak üzere 2017 yılında temiz yemek pişirme imkanından yoksun olduğu ifade edildi.

Buna rağmen araştırmada son on yılda su, güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen yenilenebilir elektriğin kullanımında ilerleme kaydedildiği de belirtiliyor.

Kaynak : TimeTurk