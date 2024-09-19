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Spor Bir mevki dışında tamam! Mourinho'nun ilk 11'i belli oldu
Spor

Bir mevki dışında tamam! Mourinho'nun ilk 11'i belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-19 16:14:00 - 2024-09-19 16:49:18
Bir mevki dışında tamam! Mourinho'nun ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'ini yalnızca bir mevki dışında belirledi. Peki o mevki neresi? İşte detaylar…

Ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımını dev maça hazırlıyor. Portekizli teknik adam ilk 11'ini de büyük oranda belirledi. TRT Spor'un haberine göre Mourinho'nun tercihleri...

Stoper tandemini belirledi

Deneyimli çalıştırıcı kalede Dominik Livakovic'e görev verecek. Portekizlinin sağ bek tercihi ise Mert Müldür olacak. Sol bekte Jayden Oosterwolde forma giyecek. Mourinho stoperde Çağlar Söyüncü'den vazgeçmeyecek. Stoper tandemi Alexander Djiku ile tamamlanacak.

En büyük kozu Fred olacak

Orta sahada yeni transfer Sofyan Amrabat'ın forma giyip giymeyeceği merak konusuydu ancak Mourinho kurguyu bozmayacak ve 6 numarada İsmail Yüksek'e forma verecek. Orta sahanın vazgeçilmez ismi Fred derbide de Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından olacak.

Sol kanat Saint-Maximin'in

Mourinho, Sebastian Szymanski'den de vazgeçmeyecek. Portekizli teknik adam sağ kanatta Dusan Tadic'e şans verecek. Sol kanat ise Allan Saint-Maximin'e emanet edilecek.

Forvet hattı belirsiz

Mourinho'nun henüz karar vermediği tek bölge ise forvet. Deneyimli çalıştırıcı Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri arasındaki son kararını maç günü verecek.

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