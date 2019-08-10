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Bir metrekarede sırt sırta tıraş

Berber Açıkgöz kardeşlerin, tarihi yarımadanın Süleymaniye semtindeki bir metrekarelik dükkanında, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor- İbrahim Açıkgöz:- "Bir metrekarelik alanda sırt sırta, kardeş kardeşe çalışıyoruz. Herkes şaşırıyor; nasıl sırt sırta çalışıyorlar diye? Zor ama alıştık. Zaman zaman kardeşime 'İleri git.' diyerek espri yapıyorum"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
Bir metrekarede sırt sırta tıraş

İSTANBUL (AA) - BERK ÖZKAN - Berber Açıkgöz kardeşler, tarihi yarımadanın Süleymaniye semtindeki bir metrekarelik dükkanlarında sırt sırta tıraş yapıyorlar.

Fatih Süleymaniye'deki tarihi İmam Ali Han'daki bir metrekarelik dükkan 8 yıldır, "Umut Erkek Kuaförü"ne ev sahipliği yapıyor. İbrahim ve Bilal Açıkgöz kardeşlerin "ekmek teknesi" küçüklüğü ile görenleri şaşırtıyor.

Zaman zaman alan darlığı nedeniyle zorluk yaşayan kardeşler, özellikle turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Yaklaşık 22 senedir berberlik yapan 30 yaşındaki İbrahim Açıkgöz, Hatay'dan İstanbul'a geldiğini ve 4 senedir kardeşiyle işi yürüttüğünü anlattı.

Açıkgöz, görenlerin şaşırdığını ve tarihi handa oldukça sevildiklerini belirterek, "İşimizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Görenler şaşırıyor dükkanı görünce. Özellikle turistler geldiğinde 'Oh my god.' diye tepki veriyorlar." dedi.

- "Sırt sırta, kardeş kardeşe çalışıyoruz"

Kardeşini yetiştirerek alanı paylaştığını kaydeden Açıkgöz, "Bir metrekarelik alanda sırt sırta, kardeş kardeşe çalışıyoruz. Herkes şaşırıyor; nasıl sırt sırta çalışıyorlar diye? Zor ama alıştık. Zaman zaman kardeşime 'İleri git.' diyerek espri yapıyorum. Neşeli geçiyor. Burada çalışmak tarihi yarımadada ufacık dükkanda... Nasip oldu, çok da güzel oldu." diye konuştu.

Berber dükkanını tutmadan önce kendisinin de bu küçük alanda çalışmanın nasıl olacağını kestiremediğini söyleyen Altınöz, "Güzel geçiyor. Bu küçük berberde bayram yoğunluğunu da geçireceğiz. Ufacık dükkanda yoğunluk var. Yerimiz olmadığı için randevuyla çalışıyoruz. Müşterilerimiz de anlayışlı." ifadelerini kullandı.

Kardeş Bilal Açıkgöz de ağabeyinin kendisini yetiştirdiğini ve 4 yıldır beraber çalıştıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Sırt sırta tıraş zor oluyor. Arada sıkışıyoruz. Ama anlayış gösteriyoruz birbirimize. Ağabeyim 'Az ileri git.' diyor. Ben de kendisine yardımcı oluyorum. Müşteriler de tepki gösteriyor. 'Ufacık mekanda nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl idare ediyorsunuz birbirinizi?' diye. Turistler de çok şaşırıyor. Bayramda memlekete gitmedik, hizmete devam ediyoruz."




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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
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