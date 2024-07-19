Bir mesajlaşma uygulamasından daha fazlası! Whatsapp'a yeni özellik geldi

Dünyanın çapında en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yaptığı yenilikler il yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkıyor. Her yeni özellik ile kullanıcı deneyimini daha da kolaylaştıran WhatsApp son özelliğini duyurdu.

Dünya çaında en yaygın şekidle kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp yaptığı yenilikler ve sunduğu özelikler ile sadece bir mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkma yolunda ilerliyor. Daha önce sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kullanıcılarına yeni bir deneyim sunmayı başaran WhatsApp bir yeniliğini daha paylaştı.

Topluluklar, grup sohbetleri ve toplu mesaj gibi birden fazla kişiye aynı anda ulaşma imkanı sunana WhatsApp tarafından açıklana yeni özellik ise mesajlaşma ve sohbet deneyimlerine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. WhatsApp tarafından yayınlanan yeni özellik kullanılmaya başlandı. İşte WhatsApp'ın en yeni özelliği:

WhatsApp tarafından yayınlanan yeni özellik 'Favoriler' ismi ile duyuruldu. Favoriler özelliği sayesinde sohbet ettiğiniz kişiler içerisinde favori kişilerinizi seçebilecek ve onlara daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu yeni özellik sayesinde önemli sohbetlerinize öncelik verebiliyor ve favori kişilerinize hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

WhatsApp tarafından duyurulan favoriler özelliği sohbet sekmesinde en üstte yer alan bir buton şeklinde karşımıza çıkıyor. Favoriler butonuna tıklayarak favori kişi ve gruplarınızı belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz favori kişi ve gruplara bu sekmeye geçiş yaparak hızlı bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Yeni bir favori kişi eklemek için ise Ayarlar sekmesinden Favoriler ve daha sonra Favori Kişi Ekle seçeneklerine tıklamak yeterli oluyor.

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WhatsApp'ın yeni özelliği kademeli şekilde kullanıcılara sunulmaya başladı. Uygulama güncellemenizi kontrol ederek ilk ulaşan kişilerden biri olabilirsiniz.