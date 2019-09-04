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"Bir Mekan, Bir Hikaye" sergisi 18 Eylül'de açılacak

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:30
"Bir Mekan, Bir Hikaye" sergisi 18 Eylül'de açılacak

İSTANBUL (AA) - "Bir Mekan, Bir Hikaye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği" adlı sergi, Rezan Has Müzesi'nin ev sahipliğinde 18 Eylül'de açılacak.

"Stewards of Cultural Heritage" (SoCH) projesi kapsamında, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün İstanbul Șubesi tarafından Suriye'deki savaşın insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisinin gösterilmesi amacıyla hazırlanan sergi, insan hafızasına ve insanların kültürel miras alanlarıyla kurdukları ilişkilere odaklanıyor.

Sergide Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin İslam Sanatları Müzesi ve Oppenheim Vakfı'nın Max Freiherr Fotoğraf Koleksiyonu'ndan seçilmiş arşiv fotoğraflarının yanı sıra sözlü tarih çalışması kapsamında hazırlanan video çalışmaları da yer alıyor.

Aynı zamanda sergi, Suriye'deki çatışma dönemlerinde arşiv fotoğraflarının önemi üzerine durarak, belleği canlandırmak ve kültürel mirası korumak için geliştirilecek çeşitli projelere de ilham vermeyi hedefliyor.

Sergi, Galeri KHAS'da 26 Ekim'e kadar görülebilecek.

- "SoCH" projesi

"SoCH" projesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Șubesi (DAI) tarafından düzenlenen, Türkiye'de ikamet eden Suriyeli kültür mirası uzmanlarının donanımlarının arttırılması yoluyla kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Arkeolojik Miras Ağı kapsamında "Stunde Null - Kriz Sonrası İçin Gelecek Zaman" projesinin bir parçası olarak 2016'da başlayan "SoCH", Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Gerda Henkel Vakfı'nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da destekleniyor.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:30
  1. Bir Mekan Bir Hikaye
  2. sergi

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