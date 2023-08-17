Bir manyak daha çıktı! Camide dans edip sosyal medyada paylaştı

Malatya'da bir camiye giren genç bir kadın İmamın cübbesini giyerek dans etti. Bu anlar kadının arkadaşı tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Ankara'da Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan çekim tartışmaları sürerken, tartışmalı bir olay da Malatya'dan geldi.

Malatya'daki bir camide çekildiği iddia edilen görüntülerde, genç bir kadın imamın cübbesini giyip cami içerisinde dans ettiği görüldü. O anlar kadının arkadaşı tarafından kaydedilirken sonrasında sosyal medyada paylaşıldı.

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