  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de alarm! Raflar boşaltıldı CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız? Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş! Cami düşmanlığının bahanesi ‘siluet’ 1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı Eyüpsultan’da krizin faturası işçiye kesildi! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı Bunlara bir de canımızı emanet ediyoruz! Sağlık personelinin skandal görüntülerine soruşturma
Yerel Bir mahalle sokağa indi! 11 kişi ölümden döndü
Yerel

Bir mahalle sokağa indi! 11 kişi ölümden döndü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Bir mahalle sokağa indi! 11 kişi ölümden döndü

Elazığ’da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Yurtbaşı beldesi sosyal konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa büyüdü ve bina dumanlar arasında kaldı. Yangında, 11 kişi dumandan etkilenirken bina sakinleri korku ve panik halinde kendini dışarıya attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu dumandan etkilenen 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Hatay'da korkutan yangın: Lastik deposu alevlere teslim oldu
Hatay'da korkutan yangın: Lastik deposu alevlere teslim oldu

Yerel

Hatay'da korkutan yangın: Lastik deposu alevlere teslim oldu

Adana'da dev fabrika yangını: TOMA'lar devreye girdi!
Adana'da dev fabrika yangını: TOMA'lar devreye girdi!

Yerel

Adana'da dev fabrika yangını: TOMA'lar devreye girdi!

Diyarbakır'da Kafede Yangın: Müşteriler Hızla Tahliye Edildi
Diyarbakır'da Kafede Yangın: Müşteriler Hızla Tahliye Edildi

Aktüel

Diyarbakır'da Kafede Yangın: Müşteriler Hızla Tahliye Edildi

Yangın günlerdir devam ediyor: Sıcaklık 50 dereceye ulaştı!
Yangın günlerdir devam ediyor: Sıcaklık 50 dereceye ulaştı!

Dünya

Yangın günlerdir devam ediyor: Sıcaklık 50 dereceye ulaştı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti
Gündem

Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti

Filistin davasında “denge politikası” izleyen IKBY, SDG/YPG konusunda da ikili davranıyor. Barzani ve şürekası PKK aleyhine açıklamalar yapa..
Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! "Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü" denildi, gerçek bambaşka çıktı
Gündem

Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı

Yeni Türkiye’nin çehresini kabul edemeyen eski Türkiye artığı kemalistler, Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’yı yıpratm..
Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!
Gündem

Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, stratejik hamlelerin merkez üssü haline gelen Trablus’a çıkarma yaparak Türkiye’nin en..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23