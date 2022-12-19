Bir mafya babasının yalanına takılanlar iyi okuyun! Zehra Taşkesenlioğlu'nun mal varlığını ODA TV yazdı
Firari mafya elebaşı Sedat Peker'in peşine takılıp, Babacan'ların Davutoğlu'ların bile suçladığı AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun mal varlığını Oda TV yazdı.
Yeniakit.com.tr
Oda TV yazarı Ayşe Baykal, bugünkü köşesinde AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili iddiaları değerlendirdi.
Baykal, Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in sözlerini referans alanları ters köşe etti.
Yazısında, "Yazımla ilgili gerek gazeteci arkadaşlardan gerek ortak tanıdıklardan 'Evliliklerinde Zehra’nın masum olduğuna inanıyor musun?' sorusunu aldım. Bunun net cevabını verebilecek kişi ben değilim ama bugün sizlerle paylaşacağım bilgiler bu duyumun doğruluğunu kanıtlar nitelikte." ifadesini kullanan Baykal, Zehra Taşkesenlioğlu'nun mal varlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Edindiğim bilgiye göre Zehra’nın, evlilik birliği içinde üzerine kayıtlı görünen mal varlığı, Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi 1336-12 no'lu müstakil ev. (Aksi bir kayıt çıkarsa paylaşacağım.)