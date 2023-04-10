Bir kuşun İsrail bayrağını gagasıyla parçaladığı anlar gündem oldu!
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik zulmü sürerken, sosyal medyada bir kuşun zalim Yahudilerin bayrağını parçaladığı görüntüler gündem oldu.
İsrail bu Ramazan ayında da, "çatışmasızlık" sözünü yiyerek Filistinli Müslümanlara saldırdı.
Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyip, Gazze'yi bombalayan İsrail karşısında İslam alemi ayağa kalktı.
Siyonistlerin zalimliğine en sert tepki sesleri yine Türkiye'den yükseldi.
Sosyal medyada ise bir kuşun İsrail bayrağını parçaladığı anlara ait görüntü viral oldu.
Görüntüdeki kuş, tahtadan çitin üzerini konduktan bir süre sonra, orada bulunan İsrail'in bayrağını gagasıyla parçalamaya başlıyor. Bayrağın büyük bir bölümünü parçalayan kuşun görüntüsü izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
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