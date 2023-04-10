  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin yeni bir hidrojen boru hattı inşa edecek! Resmen dünyaya meydan okuyor: 400 kilometreden fazla olacak

CHP'nin "Suç makinesi" milletvekili adayı!

İtirafçı olup her şeyi tek tek anlattı: FETÖ'nün CV arşivi bakın hangi ülkede toplanıyor

Tam 500 yıllık el yazması! O ülkede Kur'an-ı Kerim'in restorasyonu yapılıyor: Adeta sırlar barındırıyor

Bakan Mustafa Varank: Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak!

Satış patlaması yaşanıyor! İşte elektrikli araçlardaki en büyük endişe

Vizyonsuzların her seçim ısıtıp ısıtıp sofraya getirdiği yalan! "Erdoğan kazanırsa..."

Rusya'dan Fransa'ya flaş uyarı! Veto: Ukrayna meselesinde arabulucu rolü için hak iddiasında bulunamaz

Bilim dünyası şaşkın! Zemzemdeki esrarengiz sır

Hakiki Milli Görüşçülerden Karamollaoğlu'na bir darbe daha! "Tayyip beyi desteklemek zorundayız"
Medya Bir kuşun İsrail bayrağını gagasıyla parçaladığı anlar gündem oldu!
Medya

Bir kuşun İsrail bayrağını gagasıyla parçaladığı anlar gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-04-10 20:21:00 - 2023-04-10 20:22:39

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik zulmü sürerken, sosyal medyada bir kuşun zalim Yahudilerin bayrağını parçaladığı görüntüler gündem oldu.

İsrail bu Ramazan ayında da, "çatışmasızlık" sözünü yiyerek Filistinli Müslümanlara saldırdı.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyip, Gazze'yi bombalayan İsrail karşısında İslam alemi ayağa kalktı.

Siyonistlerin zalimliğine en sert tepki sesleri yine Türkiye'den yükseldi.

Sosyal medyada ise bir kuşun İsrail bayrağını parçaladığı anlara ait görüntü viral oldu.

Görüntüdeki kuş, tahtadan çitin üzerini konduktan bir süre sonra, orada bulunan İsrail'in bayrağını gagasıyla parçalamaya başlıyor. Bayrağın büyük bir bölümünü parçalayan kuşun görüntüsü izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yahudi sözünü tutar mı? Mescid-i Aksa'yı bastılar!
Yahudi sözünü tutar mı? Mescid-i Aksa'yı bastılar!

Dünya

Yahudi sözünü tutar mı? Mescid-i Aksa'yı bastılar!

Erdoğan'dan Mescid-i Aksa uyarısı: Kırmızı çizgimizdir
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa uyarısı: Kırmızı çizgimizdir

Gündem

Erdoğan'dan Mescid-i Aksa uyarısı: Kırmızı çizgimizdir

Türkiye'den işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!
Türkiye'den işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!

Siyaset

Türkiye'den işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş haykırdı: 'Ey zalim, dokunma masumlara ve Mescid-i Aksa’ya'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş haykırdı: 'Ey zalim, dokunma masumlara ve Mescid-i Aksa’ya'

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş haykırdı: 'Ey zalim, dokunma masumlara ve Mescid-i Aksa’ya'

İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir
İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir

Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir

Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar
Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar

Dünya

Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar

BBC'de, CNN'de bunları göremezsiniz! Mescid-i Aksa'daki zulmün en net görüntüsü
BBC'de, CNN'de bunları göremezsiniz! Mescid-i Aksa'daki zulmün en net görüntüsü

Dünya

BBC'de, CNN'de bunları göremezsiniz! Mescid-i Aksa'daki zulmün en net görüntüsü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23