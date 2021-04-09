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Yerel Bir köy daha karantina altına alındı
Yerel

Bir köy daha karantina altına alındı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 16:43:00 -
Bir köy daha karantina altına alındı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde koronavirüs vakaları nedeniyle Tokul köyü karantinaya alındı.

Aslanapa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ’’Pozitif vakaların artması dolayısıyla Aslanapa ilçemize bağlı Tokul köyü 9 Nisan itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 10 gün sürecektir. Karantina altına alınan Tokul köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır.

İlçe genelinde ve köylerimizde Korona virüs tedbirlerine eksiksiz uymanız sizlerden isteğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

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