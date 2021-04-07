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Yerel Bir köy daha karantina altına alındı
Yerel

Bir köy daha karantina altına alındı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Aksu köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:35:00 -
Bir köy daha karantina altına alındı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Aksu köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.
Vali Vekili Mustafa Anteplioğlu başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan duyuruda “Merkez ilçe Ballıca Köyü’nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde 07 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 12:00’den itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

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