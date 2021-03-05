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Sağlık Bir Kovid-19 aşısı daha piyasaya sürüldü
Sağlık

Bir Kovid-19 aşısı daha piyasaya sürüldü

Kanada, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı. Ülkede Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının, Biontech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının ardından, Kovid-19 salgını ile mücadelede onay verilen dördüncü aşı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 19:46:00 -
Bir Kovid-19 aşısı daha piyasaya sürüldü

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'ın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği aşının kullanımına onay verdi.

Bakanlığın tıbbi başdanışmanı Dr. Supriya Sharma, Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında, "Kapsamlı ve bağımsız bir incelemenin ardından Bakanlığımız, aşının Kanada'nın sıkı güvenlik, etkinlik ve kalite gereksinimlerini karşıladığını belirledi." dedi.

Sharma, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının, Biontech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının ardından, Kovid-19 salgını ile mücadelede onay verdikleri dördüncü aşı olduğunu hatırlattı.

Johnson&Johnson'ın aşısından 10 milyon dozu hemen teslim edilmek üzere, toplamda 38 milyon doz sipariş edildiğini belirten Sharma, bu sayının ihtiyaca göre artabileceğini kaydetti.

Sharma, söz konusu aşının etkinliğini ise 60 yaş ve üzeri için yüzde 64 olarak açıkladı.

Johnson&Johnson şirketi, tek doz uygulanan ve kolay koşullarda muhafaza edilebilen aşı için Kasım 2020'de Kanada Federal Sağlık Bakanlığına kullanım izni başvurusunda bulunmuştu.

Johnson & Johnson, üç aya kadar 2 ila 8 derece sıcaklıkta muhafaza edilebildiğini açıkladığı Kovid-19 aşısının, klinik deneyler sonrası orta dereceli ve ağır Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 66 oranında koruma sağladığını duyurmuştu.

Bu yıl içinde 1 milyar doz aşı üretimi planlayan şirketin ABD ile 200 milyon, Avrupa Birliği ile de 400 milyon dozluk aşı alma anlaşması bulunuyor.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Novavax firmasına ait iki ayrı Kovid-19 aşısının incelemesini de sürdürüyor.

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