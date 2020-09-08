Bir korkak bir orduyu bozar! Yunanistan’dan gelen açıklamalar güldürdü

Doğu Akdeniz’de, AB ülkelerini arkasına alan Yunanistan’dan açıklama geldi. Türkiye’ye karşı provokasyonlarına devam eden korkak Yunanistan, Atina'nın Türkiye ile askeri bir çatışmadan korkmadığını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstahça konuşan Yunanistan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiades, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a hakaret edildiğini savundu.

Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmak istediğini iddia eden Georgiades, Yunanistan’ın korkmadığını ve Ege Denizi'ndeki Yunan filosunun son 35 günde büyük seferberlik yaptığını söyledi.

Bakan, bu adımın bir savaş senaryosuna hazır halde bulunduklarını ifade etti. ‘Tehditlere boyun eğmeyeceğiz’ diyen ve korkakça arkasına AB ülkelerini arkasına alan Yunan Bakan, Türkiye’nin süper güç olmadığını öne sürdü.