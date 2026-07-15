15 Temmuz menfur darbe girişimini engellemek için Ankara sokaklarına inerek şehit olan Mesut Acu’nun eşi Fehmiye Acu ise şunları belirtti: “Mesut uyuduğu sırada bir şeylerin olduğunu fark ettim. Uçaklar çok alçak geçiyordu. Gittim Mesut’u uyandırdım. ‘Mesut garip şeyler oluyor’ dedim. Kalktı televizyona baktı ve ‘Fehmiye darbe oluyor, ben gidiyorum’ dedi. ‘Gitme’ dedim. ‘Genelkurmay’a saldırıyorlar, orada bir kişiye bile ihtiyaç var gitmem lazım’ dedi. Erdoğan’ı çok severdi. Dayanamamış ben uyuduktan sonra çıkmış gitmiş. Sabah oldu hâlâ gelmedi. Bütün çocuklarımı toplayıp Mesut’u aramaya çıktım. Her yere baktım ama bulamadım. Şehit olacağı hiç aklıma gelmemişti. 2 gün boyunca haber gelmedi. Sonra büyük oğlum kamera kayıtlarından nereye gittiğini tespit etti. Meğerse Genelkurmay Başkanlığı’na gitmiş. Orada kalabalığa ateş açtıkları sırada Mesut içeri girmiş, koridorlarda karşılaştığı askerler onu vurmuş. Şehit olmadan bir ay önce umreye gitmişti. Orada şehit olmak için dua etmiş. Nasip oldu. Onunla gurur duyuyorum. Çok güzel insandı. Bir daha olsa, bir daha evlenirim onunla. Allah ondan razı olsun.”