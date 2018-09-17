Bir kısırlık sebebi daha: İyot eksikliği

Sadece o da değil; iyot eksikliği bulunan annelerin ve bebeklerinin de sağlık sorunları yaşama riski çok fazla. İyot eksikliği durumunda bebeklerde zeka ile ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkıyor.

İyot olmazsa olmaz minerallerden biridir. Takviyesi durumunda problem giderilebilir. İyot eksikliği olan gebelerin, doğurdukları çocuklarda zeka geriliği oluyor. Ayrıca iyot eksikliğine bağlı olarak, ölü doğum, beyin gelişiminde yetersizlikler oluşabiliyor.

Günlük iyot ihtiyacının %90’ı gıdalardan, %10’u ise içme suyundan karşılanır. Ancak bir bölgede iyot eksikliği varsa o bölgede üretilen et, süt, yumurta ve tahıllarda da iyot içeriği düşük oluyor.

Doğumdan 5 yaşına kadar 90, 12 yaşa kadar 120, sonra 150 mikrogram/gün iyot alınması şart. İyot ihtiyacı gebelikte ve emzirme döneminde ise 250 mikrograma yükselmekte..

İyot eksikliği bulunan kadın gebe kalırsa hem kendisi hem de anne karnındaki bebeği bir dizi sağlık sorunu ile karşı karşıya kalır. Gebede tansiyon yükselmesi ve gebelik zehirlenmesi ve doğum sonrası aşırı kanamalar görülür.



Bebek açısından düşükler, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebek, baş çevresinde küçüklük, guatr, sakatlıklar sıktır. Ancak en önemli etki beyin ve sinir sistemi üzerine olan olumsuz etkileridir.

Bunlar arasında en ağır tablo doğuştan sağır dilsiz ve felçli olarak beliren kretinizmdir. Anne karnında iyot yetersizliği yaşayan bebeklerin ilerideki hayatlarında ani ve beklenmedik bebek ölümleri, dikkat eksikliği, hiperaktivite sorunu, multipl skleroz, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik dertlerle karşılaşacağı da unutulmamalı..

NELERDE VAR?

Vücudumuzdaki iyodun büyük bir kısmı tiroit bezinde bulunur ve tiroit hormonlarının yapımında kullanılır. Tiroit bezi boynun ön tarafında yer alır ve tiroit hormonlarını üretir.



Dağlık ve erozyona uğramış bölge toprakları iyot bakımından fakirdir. İyotça fakir topraklarda yetiştirilen yiyeceklerde ve bölge sularında yetersiz miktarda iyot bulunur. Bu besinlerle beslenen bireyler yeterli miktarda iyot almazlar.



İyot alımını artırmanın en kolay ve etkili yolu da iyotlu tuz kullanmaktır.

İyodun en fazla bulunduğu besinler deniz ürünleridir.



Pişirme ile besinlerin bileşimlerindeki iyot miktarı azalmaktadır. İyotlu tuzlar güneşe ve ısıya maruz bırakıldığında yemeklere eklenip uzun süre pişirildiğinde iyot miktarı azalır.

İyot uçucu bir element olduğundan iyotlu tuzu ışık görmeyecek şekilde koyu renkli ışık geçirmeyen ve kapaklı kavanozda karanlık serin ve kuru yerde saklayın.

Pişirme ile iyot kaybını önlemek için yemeğinizin tuzunu pişirme tamamlandıktan sonra atın.