Bir kişinin telefonunu gasbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis talebi
Yerel

Bir kişinin telefonunu gasbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bir kişinin telefonunu gasbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tabancayla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu zorla aldığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tabancayla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu zorla aldığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "gece vakti silahla yağma" suçundan 7 Mayıs'ta tutuklanan R.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kurttepe Mahallesi'nde sanık R.O'nun yanına gittiği müşteki M.Ö'den arkadaşını arama bahanesiyle telefonunu istediği belirtildi.

M.Ö'nün telefonunu vermek istememesi üzerine sanık R.O. ile aralarında tartışma çıktığı iddianamede anlatıldı.

 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.O'nun M.Ö'yü tabancayla tehdit ettiği ve cep telefonunu gasbederek plakasız motosikletiyle kaçtığı belirtilen iddianamede, sanığın "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Kaynak: AA

