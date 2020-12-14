Bir kez daha ortak olmaya karar verdiler! ABD'den destek

Japonya, yeni nesil savaş uçağı FX veya F-3'ü inşa etmek için Tokyo merkezli Mitsubishi Heavy Industries'in (MHI) yardımıyla ABD'li Lockheed Martin ile bir kez daha ortak olmaya karar verdi.

Japonya’nın yaklaşık 40 milyar dolara mal olacak yeni nesil savaş uçağı F-X, yine Japon şirketi MHI ve ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından yirmi sene önce geliştirilen Japonya'nın eski F-2 avcı filosunun yerini alacak.

MHI'nın tasarımı ve sistem entegrasyonundan sorumlu olacağı F-X için, iniş takımını Subaru, görev sistemini Mitsubishi Electric, radarını ise Toshiba ve Fujitsu'nun geliştireceği belirtildi. Bahse konu yeni uçağın 2035 senesinde konuşlandırılması hedefleniyor.

Japonya, projeye katılmaya davet edilen yabancı şirketlerin isimlerini sene sonundan önce açıklayacağını bildirdi. Aktarılan bilgilere göre Boeing ve Northrop Grumman ile BAE Systems ve Rolls Royce gibi şirketler de programa ilgi gösterdi.

Kaynak: star.com.tr