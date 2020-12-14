  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bir kez daha ortak olmaya karar verdiler! ABD'den destek
Dünya

Bir kez daha ortak olmaya karar verdiler! ABD'den destek

Japonya, yeni nesil savaş uçağı F-X için ABD'li Lockheed Martin ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:24:00 - 2020-12-14 22:24:40
Bir kez daha ortak olmaya karar verdiler! ABD'den destek

Japonya, yeni nesil savaş uçağı FX veya F-3'ü inşa etmek için Tokyo merkezli Mitsubishi Heavy Industries'in (MHI) yardımıyla ABD'li Lockheed Martin ile bir kez daha ortak olmaya karar verdi.

Japonya’nın yaklaşık 40 milyar dolara mal olacak yeni nesil savaş uçağı F-X, yine Japon şirketi MHI ve ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından yirmi sene önce geliştirilen Japonya'nın eski F-2 avcı filosunun yerini alacak.

MHI'nın tasarımı ve sistem entegrasyonundan sorumlu olacağı F-X için, iniş takımını Subaru, görev sistemini Mitsubishi Electric, radarını ise Toshiba ve Fujitsu'nun geliştireceği belirtildi. Bahse konu yeni uçağın 2035 senesinde konuşlandırılması hedefleniyor.

Japonya, projeye katılmaya davet edilen yabancı şirketlerin isimlerini sene sonundan önce açıklayacağını bildirdi. Aktarılan bilgilere göre Boeing ve Northrop Grumman ile BAE Systems ve Rolls Royce gibi şirketler de programa ilgi gösterdi.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste yaptığı efsane konuşmanın ardından HDP'li Garo Paylan'ın Soylu hakkında söylediği sözler yeniden..
Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı
Dünya

Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı

Dağlık Karabağ'da düzenlediği son saldırı ile ateşkesi bozan Ermenistan tarafı ateşle oynuyor. Bölgede durum dikey üstündeyken Rusya dikkat ..
TRT'nin dev projesi için imzalar atıldı! İlk önce o ismin hayatı dizi olarak çekilecek
Medya

TRT'nin dev projesi için imzalar atıldı! İlk önce o ismin hayatı dizi olarak çekilecek

"TRT Uluslararası Konya Film Platoları" için protokol imzaları atıldı. Platoda ilk önce Hazreti Mevlana'nın hayatını anlatacak 30 bölümlük b..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay